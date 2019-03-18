أبو سعيد: دعم واشنطن للتنظيمات الإرهابية في سورية يثبت عدم جديتها في إنهاء الأزمة

بيروت-سانا

أكد مفوض اللجنة الدولية في الشرق الأوسط السفير هيثم أبو سعيد أن مواصلة الولايات المتحدة دعمها للتنظيمات الإرهابية في سورية يثبت عدم جديتها في وضع حد للأزمة.

وبين أبو سعيد في بيان اليوم أن الإدارة الأمريكية غير جادة في إنهاء المآسي الإنسانية في سورية وذلك عبر الإصرار على المضي في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي لا تزال ترتكب الجرائم الإرهابية ضد الأبرياء.

وأشار إلى أن “مؤتمر بروكسل” كان خاطئا منذ البداية لعدم دعوته الدولة السورية ولا سيما أنها المعنية أولا وأخيرا بالشأن السوري.

إلى ذلك شدد أبو سعيد على أن واشنطن ومن ورائها كيان الاحتلال الإسرائيلي تعمل على زعزعة الأوضاع في لبنان عبر التدخل في شؤونه الداخلية والضغط على المقاومة الوطنية اللبنانية.

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