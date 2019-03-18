انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة جراء عطل فني

الحسكة-سانا

أدى عطل فني على خط التوتر (230 /ك ف) الواصل بين محطتي تشرين ومبروكة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العطل الذي وقع الليلة الماضية أدى إلى فصل كامل للتيار الكهربائي مشيرا إلى أن الورشات الفنية تعمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من برنامج التقنين الكهربائي عن طريق خط توتر السويدية لحين إصلاح العطل على خط توتر سد تشرين مبروكة.

وأدت العاصفة التي تعرضت لها المنطقة بداية الأسبوع الجاري إلى انهيار برج توتر (66 /ك ف) في قانا وتضرر آخر ما أدى لفصل التيار عن كامل الريف الجنوبي للحسكة.

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