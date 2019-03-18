مقتل 10 أشخاص وفقدان 10 آخرين إثر انزلاق أرضي شمال الصين
2019-03-18
انزلاق أرضي شمال الصين 2019-03-18
تايوان-سانا
أعلنت السلطات في مقاطعة شانشي شمال الصين اليوم أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد 10 آخرون جراء انهيار منازل سكنية بسبب حدوث انزلاق أرضي وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة.
ونقلت شينخوا عن سلطات المقاطعة قولها إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 16 شخصا من تحت الأنقاض ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية توفي منهم ثلاثة لاحقا في المستشفى بينما تم العثور على جثث سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في موقع الحادث.
ويقوم رجال الإنقاذ بالبحث عن المفقودين بمساعدة كلاب ومعدات إنقاذ حسبما قالت الحكومة المحلية.
ووقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي في بلدة تساولينغ في مدينة لينفن حيث أدى إنزلاق أرضي إلى انهيار مبنيين سكنيين ومنزل مؤقت وحمام عام.