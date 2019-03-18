توقف فيسبوك يجذب 3 ملايين مستخدم إلى تليغرام
2019-03-18
تليغرام 2019-03-18
واشنطن-سانا
كشفت شركة تليغرام عن إضافة حوالي 3 ملايين مستخدم جديد خلال الساعات التي توقفت فيها تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك عن العمل بسبب مشكلات فنية الأسبوع الماضي.
ونقل موقع /تك كرانش/ المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بافيل دوروف مؤسس تليغرام قوله في رسالة عبر قناة التطبيق “رأيت 3 ملايين مستخدم جديد ينشئون حسابات جديدة لهم على تليغرام خلال 24 ساعة”.
ولم يكشف دوروف عن تفسير لهذه الزيادة المفاجئة في عدد المشتركين لكنه وجه انتقادا خفيفا إلى فيسبوك التي قال مؤسسها مؤخرا إنه يخطط الآن لربط الإعلانات التي تظهر على منصتها بمحددات خصوصية المستخدمين.
وحسب الموقع فإن مسؤولي تليغرام قالوا إنه إذا كان سبب توقف خدمات فيسبوك عن العمل لعدة ساعات في الأسبوع الماضي هو زيادة عدد مستخدمي التطبيق فإن هذه التوقفات تؤدي دائما إلى دخول مستخدمين جدد في التطبيقات المنافسة.
يذكر أن تليغرام كان قد أعلن في العام الماضي وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا.