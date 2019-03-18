شركة روسية تنال براءة اختراع لتصميمها طائرة مسيرة تحمل بندقية أوتوماتيكية
2019-03-18
طائرة مسيرة تحمل بندقية أوتوماتيكية 2019-03-18
موسكو-سانا
منحت الإدارة الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية شركة “ألماس أنتاي” الروسية شهادة براءة اختراع لطائرة مسيرة مزودة ببندقية أتوماتيكية.
وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أنه تم تصميم “الدرون الاعتراضي” الذي بلغ طول جناحه 3 أمتار ووزنه 23 كيلوغراما من قبل مكتب التصاميم بمعهد موسكو للطيران وذلك بطلب من الشركة الروسية المصنعة لمنظومات /إس 400/ للدفاع الجوي.
من جهته قال مدير مكتب التصميم في الشركة إيغور تريفونوف إن /الدرون/ مزود ببندقية أوتوماتيكية عيار 12 ملم وبمقدوره البقاء في الجو لمدة 40 دقيقة.
وحسب المصممين فإن /الدرون/ يجمع بين مواصفات ومميزات الطائرة من ناحية والدرون من ناحية أخرى ويتم التحكم فيه من قبل شخص مشغل يتلقى معلومات عن اكتشاف هدف والتسديد إليه من الكاميرات المركبة في الدرون.
ولا يحتاج الدرون للإقلاع إلى مدرج أو منصة إطلاق خاصة إذ يمكن أن يقلع من أي سطح دون أي تجهيز إضافي وتركب بندقية /فيبر مولوت/ الأوتوماتيكية التي ترمي إلكترونيا وتتزود بمخزن يتسع لـ 10 طلقات في أسفل الدرون.
يذكر أن شركة “ألماس أنتاي” الروسية تتخصص في تصميم وإنتاج منظومات الدفاع الجوي مثل /إس 400/ و/إس 500/ وبوك وتور.