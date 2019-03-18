بيلاروس تكشف عن روبوت عسكري في معرض (ميلاكس 2019)
2019-03-17
روبوت برسيرك العسكري 2019-03-17
موسكو-سانا
كشفت بيلاروس خلال معرض “ميلاكس 2019” العسكري الذي يقام في عاصمتها مينسك عن روبوت “برسيرك” العسكري الجديد من تصنيعها.
وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن “نموذج الروبوت التجريبي عرض في 3 تموز الماضي في الاستعراض العسكري الذي أقيم في مينسك بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في البلاد|.
وقال المحللون العسكريون إن الروبوت بمقدوره تدمير الأهداف البرية والجوية على حد سواء بما في ذلك القوة البشرية والمدرعات الخفيفة وذلك على مسافة 1000 متر وبدقة فائقة.
وتم تزويد الروبوت برشاشي “غي شا غي” الرباعيين عيار “62ر7” ملم بسرعة رمي 6000 طلقة في الدقيقة كما يتزود بمحطة إلكترونية بصرية تضم أيضا جهاز رؤية ليلية بوسعها اكتشاف الطائرات من دون طيار على مدى 3 كيلومترات والمروحيات على مدى 10 كيلومترات ليلا ونهارا ويتم التحكم في الروبوت لاسلكيا على مدى كيلومترين و5 كيلومترات في حال كانت الأرض مستوية.
يذكر أن شركة “التكنولوجيا الجديدة” البيلاروسية التي قامت بتصميم وتصنيع الروبوت تعتزم في المستقبل جعله قادرا على رصد الأهداف والتعرف عليها أوتوماتيكيا.