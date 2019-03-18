شرطة نيوزيلندا تعيد فتح مطار دانيدن الذي أغلق بسبب طرد مشبوه
2019-03-17
مطار دانيدن 2019-03-17
ويلنغتون-سانا
أعادت الشرطة النيوزيلندية اليوم فتح مطار مدينة دانيدن بعد تأكدها بأن الطرد المشبوه الذي عثر عليه في المطار لا يشكل أي خطر.
ونقلت رويترز عن الشرطة قولها في بيان اليوم “إن فريق مكافحة المتفجرات قام بتحييد الطرد المثير للريبة وتم تأمين المكان الذي عثر عليه فيه” مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة من الذي تركه.
وكانت الشرطة النيوزيلندية أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق المطار بعد بلاغ عن وجود طرد مشبوه داخله.
وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي اعتداء إرهابيا نفذه استرالي يميني متطرف بأسلحة رشاشة استهدف المصلين في مسجدي المدينة وأسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات بجروح خطيرة.