أمسية موسيقية لـ(كورال حنين) بدار الأسد

دمشق-سانا

حماس المحبين ولهفة العشاق أسهما بأن يقدم كورال حنين الذي يضم أصواتا شابة أتت من مدينة صافيتا في محافظة طرطوس إلى دمشق أمسية موسيقية تضج بالجمال وتحرض على الفرح والعطاء.

كورال حنين هدف منذ تأسيسه عام 2008 إلى تقديم أغاني الزمن الجميل بأسلوب الكورال موزعة بشكل هرموني وفق طريقة جديدة وهذا ما لمسه جمهور دار الأسد للثقافة والفنون اليوم من خلال أمسية كورالية استضافها مسرح الدراما في الدار.

حملت الأمسية طابع الحب وكانت بقيادة الموسيقي ماهر رومية وبمشاركة الموسيقيين طارق صالحية /غيتار/ وجورج طنوس /كمان/ ومحمد شحادة /إيقاع/ وبإشراف الدكتورة نهى بشور في حين أدى 41 شابا وشابة بأصواتهم المتناغمة برنامجا متكاملا متنوعا بين الغناء الكلاسيكي وأغاني السيدة فيروز بالإضافة إلى تقديمهم أغاني حديثة لتكون المرة الأولى التي يقدم فيها /حنين/ هذا النوع من الأغاني.

كما قدمت خلال الأمسية مجموعة من كورال /حلم/ المخصص للأطفال وهو أحد مشاريع كورال حنين بضع أغان تفاعل معها الجمهور وهي /ترنيمة أرمنية/ وأغنيات /زوروني كل سنة مرة/ و/لينا يا لينا/ و/البنت الشلبية/.

يذكر أن هذه الأمسية هي الثانية لكورال /حنين/ صافيتا على خشبة مسارح دار الأسد في حين تجاوز عدد أعضائه 80 شخصا في كل من كورال /حلم/ للأطفال الذي تأسس عام 2010 وكورال /حنين/ للكبار وقدم ما يزيد على 30 حفلا ولديه ما يقارب من 220 أغنية موزعة في أرشيفه أما أعضاء الكورال فهم من مختلف مناطق محافظة طرطوس إضافة إلى أهالي المحافظات المقيمين حاليا في منطقة صافيتا ويشارك الكورال في النشاطات الثقافية التي تقيمها المحافظة بالإضافة إلى حفل سنوي خلال فترة الأعياد وعيد رأس السنة الميلادية من كل عام.

رشا محفوض