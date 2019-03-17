السويداء: تكريم عدد من المعلمين في مجال البحث والتدوين التاريخي

السويداء-سانا

كرمت الجمعية التاريخية في السويداء مساء اليوم مجموعة من المعلمين المتقاعدين والمؤرخين الذين عملوا في البحث والتدوين التاريخي بالمحافظة في حفل نظمته بمناسبة عيد المعلم العربي.

ويأتي حفل التكريم الذي استضافته خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء وفقا لرئيس الجمعية التاريخية فوزي الجرماني تقديرا لدور المعلمين المتقاعدين الذين أمضوا أكثر من 30 و40 عاما بعطاء مستمر تربويا وعلميا ولا سيما في مجال البحث والتاريخ والآثار وصون الإرث التاريخي والحضاري.

وأعرب عدد من المعلمين المكرمين عن تقديرهم لهذه المبادرة حيث رأى كل من مدرسي مادة التاريخ المتقاعدين إقبال اشتي وجاد الله أبو فخر أنها تمثل إضاءة على الجهود التي بذلوها خلال مسيرتهم العملية والمهنية في سبيل تنشئة جيل واع يعي تاريخ بلده وحضارته .

وتأسست الجمعية التاريخية بالسويداء في عام 2010 ودأبت على الاهتمام بتاريخ المحافظة ومواقعها الأثرية وبالتاريخ السوري العام ونشره ضمن الأعداد الحولية التاريخية الخاصة بها.

ديار نصر