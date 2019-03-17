إعادة فتح طريق طرجانو الدرباشية بريف الحفة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أعادت مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية بمحافظة اللاذقية فتح طريق طرجانو الدرباشية بريف الحفة بعد أعمال استمرت يومين متتالين باستخدام آليات ثقيلة متعددة لإزالة الانزلاقات الترابية على الطريق من كتلة الجبل المحاذية له.

مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن بين لـ سانا أن آليات المديرية / تركسات وبواكر/ مع /بوكات/ لمديرية الخدمات الفنية عملت في ثلاثة مواقع شهدت انزلاقات كبيرة للتربة من كتلة الجبل المحاذي للطريق بالقرب من سد الثورة ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يومي الـ15 والـ16 من الشهر الجاري والسيول التي رافقتها.

وأوضح حسن أنه تم وضع الطريق بالخدمة مجددا مساء اليوم بعد تنظيفه بشكل كامل بالاستعانة بإطفائية تتبع لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.

وشهدت محافظة اللاذقية أمطارا غزيرة هذا العام تجاوزت في معظم مناطقها المعدل السنوي للهطول المطري بنسب متفاوتة ووصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 160 بالمئة ما تسبب بانزلاقات ترابية وانهيارات جزئية في بعض الطرقات كان آخرها طريق عين التينة/الحارة/حبيت بالقرب من قرية رسيون الذي تم فتحه أمس بعد ساعات من انقطاعه.