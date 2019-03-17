إصابة خمسة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان مساء اليوم بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدتي الزاوية وكفر الديك غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية وشرعت بتفتيش عدد من منازل الفلسطينيين وسط إطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة فلسطيني.

وفي بلدة بروقين اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين زكريا محمود عبد المجيد سمارة وعبد الحفيظ شفيق عبد الله في حين أصيب فلسطيني آخر بقنبلة أطلقها الاحتلال في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وكان شاب فلسطيني نفذ صباح اليوم عملية بطولية شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة أسفرت عن مقتل جنديين للاحتلال ومستوطن وإصابة أربعة مستوطنين.

من جهة أخرى أصيب ثلاثة موظفين من شركة كهرباء الشمال بجروح مختلفة بعد هجوم شنه مستوطنون متطرفون على مركبتهم بالقرب من مستوطنة شافي شمرون جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لـ معا: إن عددا من المستوطنين المتطرفين هاجموا سيارة تابعة لشركة كهرباء الشمال بالقرب من نادي المدينة خلال تأدية عملهم في المنطقة حيث أصيب ثلاثة موظفين بجروح مختلفة جراء رشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة وقد وصفت إصابتهم بالمتوسطة كما أدى إلى تحطيم سيارة الشركة .

كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على عدد من مركبات الفلسطينيين جنوب وغرب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة: إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحماية من قوات الاحتلال اعتدوا على مركبات الفلسطينيين بالحجارة على طريق نابلس قلقيلية ونابلس طولكرم ما ألحق أضرارا بالعديد منها.

وجدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم اقتحامهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.