حفلان غنائيان بمناسبة عيد الأم على مسرح المركز الثقافي بطرطوس

طرطوس-سانا

قدم أطفال كورال أرجوان للغناء الجماعي يومي السبت والأحد على مسرح صالة المركز الثقافي العربي بطرطوس حفلين غنائيين بمناسبة عيد الأم بعنوان /عيد الأم أحلى عيد/ قدم فيهما نحو 60 طفلا وطفلة عددا من أغاني الأم والطفولة وبعضا من الأغاني التراثية.

ولفت بشر عيسى مؤسس وقائد كورال أرجوان أن عيد الأم من أكثر المناسبات التي يحرص الكورال على التحضير لها وتقديمها بشكل مميز للجمهور لما تحمله الأم من قيم الحب والعطاء والطيبة والحنان مضيفا: إن كورال الأطفال يقدم اليوم أغانيه بسبع لغات عالمية من خلال برنامج فني صعب ومميز من الغناء الهارموني الذي يعتمد على تقديم الأغنية نفسها بثلاث طرق ونغمات مختلفة بآن معا.

وبين عيسى أن الهدف من الغناء الهارموني تعريف الجمهور والأطفال على أنماط الموسيقا التي تستخدم النمط الهارموني مستشهدا بأغنية حبايبنا حوالينا للمطرب زكي ناصيف والتي تعتبر من الأغاني الصعبة كونها تتميز بمجازاتها الصوتية الواسعة والنقلات النغمية الكبيرة والصعبة التي قدمها أطفال الكورال بطريقة جديدة مميزة.