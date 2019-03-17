مقتل وإصابة 37 من جنود ومرتزقة العدوان السعودي في نجران وجيزان

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم مقتل وإصابة 37 من جنود ومرتزقة العدوان السعودي في عمليتين نوعيتين للجيش اليمني في نجران وجيزان.

ونقل موقع /المسيرة نت/ عن العميد سريع قوله: إن 11 جنديا سعوديا و26 مرتزقا قتلوا وأصيبوا خلال عمليتين نوعيتين جاءتا بعد رصد دقيق لتحركاتهم في محور همدان قبالة نجران وجيزان.

وأضاف: أن من ضمن القتلى فريق خبراء هندسة سعوديين ومرتزقة يمنيين وذلك إثر استهداف تجمعات لهم بسلاح المدفعية.

وكان مصدر عسكري يمني أكد في وقت سابق اليوم أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بعملية هجومية مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الطلعة بنجران حيث تمت السيطرة على أحد المواقع وإحراق ثلاثة مخازن أسلحة وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

واستهدفت قوة الإسناد المدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية أمس تجمعا للمرتزقة في الحماد بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.