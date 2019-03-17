الرئاسة الفلسطينية: إغلاق الاحتلال مصلى باب الرحمة غير شرعي

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة ومحيطه في المسجد الأقصى المبارك مؤكدة أنه “باطل وغير شرعي”.

وجاء في بيان للرئاسة اليوم نقلته وكالة وفا: إن هذا الإعلان يشكل استمرارا لسياسة الاحتلال التصعيدية ضد القدس المحتلة وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن المدينة ومقدساتها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على حماية الإرث التاريخي والحضاري للمسجد الاقصى الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءاً أصيلاً منه.

وكانت سلطات الاحتلال الإاسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة الذي نجح الفلسطينيون أواخر الشهر الماضي في فتحه وذلك بعد 16 عاما من إغلاقه على يد قوات الاحتلال التي تصعد من سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والابعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.