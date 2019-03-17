تظاهرات حاشدة في اسطنبول احتجاجاً على سياسات أردوغان

أنقرة-سانا

شهدت مدينة اسطنبول مظاهرات حاشدة اليوم تنديداً بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ورفع المتظاهرون لافتات أكدت أن “سياسات أردوغان أوصلت حياة الملايين من الأتراك إلى حافة الجوع” ورددوا شعارات مناهضة له ولحكومته التي لا تعترف بحقوق المتقاعدين والعاملين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على السواء.

وأوضح عدد من المتحدثين باسم النقابات العمالية التي نظمت المظاهرات أن “الشعب التركي بات يعيش ظروفاً اقتصادية ومالية ونفسية صعبة جداً بسبب زيادة الأسعار وارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية”.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم التصويت لمرشحي العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية المقررة نهاية الشهر الجاري مطالبين فئات الشعب التركي بالتصدي لسياسات أردوغان الاقتصادية.

وتشهد تركيا أزمة اقتصادية خانقة بسبب سياسات أردوغان وحكومته حيث تشير الاحصائيات إلى انخفاض إجمالي الناتج الداخلي للفرد في تركيا إلى 9632 دولاراً في 2018 مقارنة بـ 10597 دولاراً عام 2017 بينما يشهد الاقتصاد تباطوءاً لأول مرة منذ عام 2009.

ووصل عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا إلى 27.633 مليار دولار في عام 2018.

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