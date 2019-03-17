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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قاسم: سورية أفشلت المخططات التي استهدفتها
2019-03-17
أرسلان: ضرورة التنسيق مع سورية لتأمين عودة المهجرين إلى مناطقهم
2019-03-17
جعفري: الشعب السوري المحور الرئيسي للمقاومة
2019-03-17
قبيسي: واشنطن والغرب لا يريدون حل ملف المهجرين السوريين
2019-03-16
كليتشدار أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية إراقة الدماء في سورية
2019-03-16
سورية تشارك في أعمال المؤتمر الـ 24 لاتحاد المحامين العرب في تونس
2019-03-16
الشرقاوي: صمود سورية أفشل المخططات التآمرية عليها
2019-03-16
محليات
تحديد أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سورية في المسابقات العالمية
2019-03-17
التربية تحدد آلية التنقلات والتشكيلات للتعليم العام والمهني في المحافظة الواحدة
2019-03-17
لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية
2019-03-17
السياحة تصدر أسماء المقبولين في مسابقة واختبار للتعاقد السنوي
2019-03-17
مجلس الشعب يناقش مشروع تعديل قانون دمج شركتي الدراسات والاستشارات الفنية والدراسات المائية
2019-03-17
حملة تصوير ماموغرام مجانا في 12 مؤسسة طبية بمناسبة عيد الأم
2019-03-17
المرحلة النهائية من ترميم وإعادة تأهيل برج الأجراس الأثري في قنوات
2019-03-17
رياضة
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره الإيراني وديا
2019-03-17
6 ذهبيات و13 فضية و3 برونزيات للاعبي سورية في بطولة العالم للأندية بالكيك بوكسينغ
2019-03-17
منتخب سورية لكرة القدم يواصل معسكره التدريبي في العراق
2019-03-17
ذهبية لسورية في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للناشئات
2019-03-17
56 ميدالية متنوعة لمنتخب سورية للأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية الأولى
2019-03-17
ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني
2019-03-16
أتليتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة بخسارته أمام بيلباو
2019-03-16
اقتصاد
مهرجان جبلة للتسوق.. عروض تلبي رغبات الزبائن
2019-03-17
التجاري يحدد الوثائق المطلوب الاحتفاظ بها عند فتح حسابات المنظمات غير الحكومية
2019-03-17
السياحة تستعيد نشاطها في درعا ومركز العلوم السياحية ينهض من جديد
2019-03-16
المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يعيد ضبط الإنفاق الإداري لدعم المؤسسات الأكثر إنتاجية
2019-03-16
الحدائق المنزلية.. متنفس بيئي ومورد اقتصادي
2019-03-16
في اليوم العالمي لحماية المستهلك.. التأكيد على دور المجتمع بالرقابة
2019-03-16
السياحة تمنح رخصة تأهيل فني أولي لشاطئ مفتوح في اللاذقية
2019-03-16
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حلب اليوم
2019-03-17
تصوير: سامر خزمة
حلب اليوم
2019-03-17
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