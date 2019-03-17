عمال وفنيو الشركة العامة لصناعة الزيوت بحماة يعيدون تأهيل آلة لحلاقة بذور القطن

حماة-سانا

تمكن عمال وفنيو الشركة العامة لصناعة الزيوت بحماة من إعادة تأهيل آلة حلاقة بذور القطن ضمن معمل الشركة بالاعتماد على قطع التبديل المحلية ومواد أخرى خارجة عن الخدمة.

وبين مدير عام الشركة عبد المجيد قلفة في تصريح لمراسلة سانا أن الأعمال التي قام بها اربعة عمال من قسم الصيانة واستمرت 10 أيام تضمنت صيانة حلاقة وتجهيزاتها الميكانيكية علما أنها كانت متوقفة عن العمل منذ 10 سنوات وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها نحو 10 أطنان من بذور القطن يوميا.

ولفت قلفة إلى أهمية الاعتماد على أياد وطنية وخبيرة من عمال الشركة أثبتت كفاءتها ووفرت على الشركة ملايين الليرات السورية في حال تم شراء تلك الالة أو استقدام ورشات صيانة من خارج الشركة فضلا عن غلاء القطع التبديلية.

وبلغت كميات بذار القطن التي استلمتها الشركة من محلجي الفداء والعاصي منذ بداية عمليات الاستلام ولغاية تاريخه 4500 طن.

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