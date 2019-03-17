السياحة تصدر أسماء المقبولين في مسابقة واختبار للتعاقد السنوي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة اليوم أسماء المقبولين في المسابقة والاختبار للتعاقد السنوي مع عاملين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة “عاديين.. ذوي الشهداء” في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه موعد الاختبار العملي بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الفترة بين 7 و 11 نيسان القادم في مبنى وزارة السياحة بدمشق على أن يحدد لاحقا موعد الامتحان الكتابي الخاص بالفئتين الأولى والثانية.

وبينت الوزارة الاختصاصات والمؤهلات العلمية المطلوبة للفئتين الأولى والثانية وهي إجازة في الاقتصاد والحقوق والآثار والإعلام باختصاصات العلاقات العامة والإعلام صحافة ونشر إعلام إلكتروني وإجازة في الآداب من اختصاصات اللغات انكليزي وفرنسي وروسي وصيني وإسباني وفارسي وآرامي وإجازة بالسياحة اختصاص (إدارة سياحية وإدارة فندقية) وإجازة في الفنون الجميلة من اختصاصات (تصميم غرافيك ومصمم إعلاني وعمارة داخلية مصمم ديكور).

وبالنسبة للفئة الثانية أشارت الوزارة إلى المؤهلات العلمية المطلوبة وهي المعهد التقاني للحاسوب قسم (شبكات حاسوبية وهندسة برمجيات) والمعهد التقاني الإحصائي قسم إحصاءات تطبيقية والمعهد التقاني للفنون التطبيقية من اختصاص تصوير ضوئي والمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية اختصاصات “إلكترون” تحكم واتصالات وكهرباء وتبريد وتكييف وآليات والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية أو مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي (اختصاص مطبخ أو مطعم والثانوية بفروعها) وبالنسبة للفئة الثالثة (شهادة التعليم الأساسي وشهادة خبرة مهنية باستخدام الحاسب) والفئة الرابعة (شهادة التعليم الأساسي وشهادة خبرة مهنية في الاختصاصات التالية كهرباء) صيانة أجهزة التكييف والتبريد “مهني” “نجار”وتمديدات صحية وشهادة سوق عمومي ومراسل أما الفئة الخامسة شهادة تعليم أساسي للعمل بصفة “مستخدم” “حارس”.

وخصصت الوزارة نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها لذوي الشهداء وفق القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2015.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان كل من لم يرد اسمه ضمن أسماء المقبولين الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار حيث يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين مراجعة الوزارة أو زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في آب الماضي إجراء مسابقة واختبار للتعاقد السنوي مع عاملين من الفئات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة) بموجب عقود سنوية في الوزارة والجهات التابعة لها في محافظات “دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء ودرعا والحسكة وديرالزور والقنيطرة”.

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