لجنة دعم الشعب الفلسطيني: الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية

دمشق-سانا

أكدت اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية مشددة على أن الاحتلال إلى زوال مهما طال أمده.

وجددت اللجنة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو دعمها للجيش العربي السوري الذي يخوض معارك البطولة والشرف للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق مؤكدة التمسك بوحدة الأراضي السورية واستكمال تحريرها من جميع أنواع وأشكال الإرهاب ومن كل شكل من أشكال الاحتلال.

كما جددت اللجنة دعمها وتأييدها لشباب وشابات وفتيان ونساء القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون بكل صلابة آلة العدوان الصهيوني ومخططاته في تهويد الأراضي العربية الفلسطينية ويواصلون مسيرات العودة ويتصدون لكل محاولات العدو الصهيوني للنيل من هذا الشعب المناضل الذي لن يرضى بديلاً عن تحرير فلسطين وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وأدانت اللجنة هرولة بعض العرب لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والحلف العدواني النفطي الصهيوني الأردوغاني الذي يستهدف سورية ومحور المقاومة داعية الجماهير العربية والمنظمات الشعبية والمؤسسات الفكرية والثقافية والدينية لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

كما وجهت اللجنة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

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