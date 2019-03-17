تحديد أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سورية في المسابقات العالمية

دمشق-سانا

حددت هيئة التميز والإبداع أسماء أعضاء فرق الأولمبياد العلمي لتمثيل سورية في مسابقات الأولمبياد العالمية بمواد الرياضيات والمعلوماتية وعلم الأحياء والكيمياء.

ووفق بيان للهيئة تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فريق الرياضيات يضم كلا من الطلاب محمد ناصر ومحمد الحافي وعبد الكريم السيد رمضان وأحمد خميس وإيلي إيشوع ومحمد فؤاد المعين.

أما فريق المعلوماتية فيضم كلا من الطلاب أحمد حيدر وتامر عماد ومحمد نور المصري والحسن خضرة فيما يضم فريق علم الأحياء كلا من هاني نصور وهبا نصور ونور حيدر ومجد جوزيف نصرة.

وبالنسبة لفريق الكيمياء يضم كلا من الطلاب كرم خضور ومضر العلي ومحمد بلال وأسمى الرفاعي.

يذكر أن الهيئة أجرت الأسبوع الماضي في مدينة الشباب بدمشق اختبارات انتقاء فرق الأولمبياد العلمي السوري لتمثيل سورية بمسابقات الأولمبياد العالمية بمواد الرياضيات والمعلوماتية وعلم الأحياء والكيمياء وذلك بمشاركة 107 طلاب من نخبة الأولمبياد العلمي السوري في سنواته الثلاث الأخيرة.

ومن المقرر أن تقام مسابقات الأولمبياد العالمية في شهر تموز القادم حيث يقام أولمبياد الرياضيات في بريطانيا والكيمياء في فرنسا والمعلوماتية في أذربيجان وعلم الأحياء في هنغاريا.

هيلانه الهندي

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