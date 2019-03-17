مهرجان جبلة للتسوق.. عروض تلبي رغبات الزبائن في فترة الأعياد

اللاذقية-سانا

تتواصل فعاليات مهرجان جبلة للتسوق الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة اللاذقية بالتعاون مع مؤسسة عشتار في “مول زينة” تحت عنوان “عيد الأم يجمعنا” وسط إقبال من أهالي المدينة للاستفادة من العروض والحسومات التي يقدمها المشاركون ولا سيما مع اقتراب عيدي المعلم والأم.

رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لفت إلى أهمية المهرجان في تنشيط الحركة التجارية بالمدينة داعيا إلى الاستمرار بمثل هذه الفعاليات ودعمها من قبل الصناعيين لتحقيق تنوع أكبر في المنتجات والعروض.

من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية علي يوسف إلى أن إقامة المهرجان في “مول زينة” الذي سبق وتضرر نتيجة الإرهاب عام 2016 تمثل رسالة من أبناء المحافظة بانهم ماضون في مسيرة البناء والإعمار وتحدي الإرهاب مبينا أن 35 شركة مشاركة تقدم منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين بأسعار منافسة وحسومات تشجع على التسوق.

مدير المهرجان إياد صالح بين أن الحسومات التي تقدمها الشركات في المهرجان تتراوح بين 35 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية و45 بالمئة للمنظفات وتزداد هذه النسبة بالنسبة للألبسة والمنتجات المنزلية باعتبار أن المهرجان يقام بالتزامن مع عيد الأم.

وأوضح صالح أن إدارة المهرجان تحرص على إقامته بشكل دوري في المدينة كنوع من تنشيط الحركة التجارية فيها وتلبية رغبات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار وحسومات مقبولة لافتا إلى أن الدورة القادمة من المهرجان ستكون في ساحة “مول جبلة” الجديد.

صفوان ظريفة من المشاركين بالمعرض بإنتاج العسل الطبيعي لفت إلى أن شركته تقدم عروضا مجانية وهدايا للمتسوقين لافتا إلى أهمية المهرجان للتعريف بالمنتج وتعزيز المنافسة ومساعدة المواطنين على اختيار المنتج الأفضل.

وأشار عمار زيتي وكيل شركة قطنيات إلى أن المهرجان يقوم على مبدأ تشجيع التسوق ولا سيما أن أغلب المشاركين يضعون هامش ربح بسيط على منتجاتهم مبينا أن مدينة جبلة بحاجة إلى استمرار هذه الفعاليات كنوع من الجذب السياحي وتنشيط الحركة التجارية.

واعتبر علاء مصة من شركة طافش للمنظفات أن المهرجان فرصة للتسوق بأسعار مناسبة مع فترة الأعياد ولجميع القاطنين في مدينة جبلة وريفها ولا سيما أنه يقام بالقرب من الكراج الجديد.

وأشار عدد من زوار المهرجان إلى أنهم وجدوا فيه طيفا واسعا من السلع والأسعار المقبولة مشيرين إلى العروض التي تقدمها الشركات المشاركة والتي ستفيد الزبائن وتدفعهم لزيارة المهرجان أكثر من مرة.

ويستمر المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ 11 من الشهر الحالي حتى الـ 20 منه.