حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة باستثناء عدد من الطرق في محافظة اللاذقية نتيجة الأحوال الجوية السائدة في البلاد.

وأوضحت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق رسيون – الحارة غير سالك بسبب انزلاقات بالتربة بموقع بعد جسر رسيون بنحو 300 متر على طول 10 أمتار وطريق طرجانو – الدرباسية غير سالك بسبب انزلاقات التربة.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد جاهزية سياراتهم قبل السفر وخاصة المكابح وماسحات الزجاج والأنوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق وفي الأنفاق والجسور والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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