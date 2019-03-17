توقيع ديوان (خن فيخون) لمحمد حجازي

حلب-سانا

وقع الشاعر محمد حجازي ديوانه الأحدث “خن فيخون” خلال حفل استضافه المركز الثقافي العربي في العزيزية بمدينة حلب.

والديوان عبارة عن منظومة من مقطعات نصية جاءت غنية بالاقتباسات والعديد من الصور البيانية الجميلة.

الحفل الذي أقامته مديرية ثقافة حلب دار الكتب الوطنية وأداره الأديب عبد الغني مخللاتي تضمن قراءة نقدية قدمها الشاعر عصام ترشحاني الذي عرض رؤيته لديوان خن فيخون وفلسفة الشاعر حجازي في تناوله للفكر برؤية لغوية حديدة معتمدا على التناص حينا وعلى تركيبات الصور الفنية المتلاحقة والمفاجئة حينا آخر.

وتخلل الحفل عدد من المداخلات النقدية قدمها الحضور من أدباء وشعراء حلب كما قرأ فيه الشاعر حجازي عددا من قصائد الديوان.

محمد خالد الخضر