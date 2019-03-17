جعفري: الشعب السوري هو المحور الرئيسي للمقاومة

طهران-سانا

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء محمد علي جعفري أن مخططات ومؤامرات أمريكا والأعداء للقضاء على المقاومة ومحورها منيت بالفشل في المنطقة.

ولفت جعفري في تصريح اليوم إلى: إن “الشعب السوري هو المحور الرئيسي للمقاومة وتمكن بفضل جيشه وقواته الرديفة من الوقوف بوجه التنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” وجبهة النصرة موضحا أن أمريكا فشلت في مخططاتها رغم أنها انفقت تريليونات الدولارات من أجل القضاء على محور المقاومة ودوله .

وأشار جعفري إلى الاستعداد للتصدي لأي اعتداءات جديدة من “الكيان الصهيوني”.

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