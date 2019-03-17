في عملية بطولية.. فلسطيني يرد على جرائم الاحتلال ويقتل جنديين ومستوطنا

القدس المحتلة-سانا

ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين نفذ شاب فلسطيني اليوم عملية بطولية شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل جنديين للاحتلال ومستوطن وإصابة أربعة مستوطنين .

وذكرت وكالة معا أن الشاب الفلسطيني وصل إلى مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال مدينة سلفيت وطعن جنديا للاحتلال ما أسفر عن مقتله ثم أخذ سلاحه وأطلق النار على مجموعة من قوات الاحتلال والمستوطنين ما أدى إلى مقتل جندي آخر ومستوطن وإصابة أربعة مستوطنين.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة أكدت في تقرير لها نهاية الشهر الماضي أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين لافتة إلى أنها ستقدم المعلومات المتوافرة لديها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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