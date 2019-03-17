الأطفال الذين يهتمون بالديناصورات يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعتا إنديانا وويسكونسن الأمريكيتان أن الأطفال الذين يهتمون بالديناصورات وعالمها بشكل كبير يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء.

وأكدت الدراسة حسب مربين خبراء أن ذلك يتيح لهم القدرة على معالجة المعلومات وعلى التركيز واكتساب الخبرات في البحث التلقائي ما يساعدهم ويمنحهم مزايا كبيرة أثناء الالتحاق بالمدرسة.

ولفتت الدراسة إلى أن هواجس الطفل عادة ما تستمر فقط بين 6 أشهر وثلاث سنوات وأن 20 بالمئة فقط من الأطفال لا يزالون متحمسين لاهتماماتهم الطفولية.

ونصح الخبراء الآباء أنهم إذا رغبوا في أن يستمر أطفالهم في الاهتمام بالديناصورت فلا بد أن يشجعوهم على معرفة حقائق عن اهتماماتهم وذلك بشراء كتب عنها ومشاهدة أفلام وثائقية.

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