17 آذار2003- روبن كوك يستقيل من منصبه بسبب رفضه الحرب على العراق

دمشق-سانا

1851/اكتشاف واحد من أكبر النيازك التي وقعت على سطح الأرض حيث بلغ قطره /250/ كيلومترا.

1943/قوات الحلفاء تستولي على مدينة قفصة التونسية بعد طرد القوات الألمانية منها أثناء الحرب العالمية الثانية.

1948/فرنسا والمملكة المتحدة ودول بنلوكس يوقعون اتفاقية بروكسل في أول خطوة لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

1989/حراس المسجد الأقصى يعثرون على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية متطرفة لتستخدمها في تفجيره.

2003/وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه بسبب رفضه الحرب على العراق.

2011/مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يقضي بفرض حظر طيران فوق الأجواء الليبية عدا رحلات طائرات الإغاثة وصوت على القرار الذي تبنته المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان 10 دول من الدول الأعضاء في المجلس وامتنعت كل من روسيا والصين وألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت.

2014/ بعد استفتاء.. القرم تعلن استقلالها عن أوكرانيا وتبدأ عملية الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

من مواليد هذا اليوم..

1473/الملك جيمس الرابع ملك إسكتلندا.

1881/فالتر هس عالم فيزيولوجيا سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949/.

1920/مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنغلادش وأول رئيس لها.

من وفيات هذا اليوم..

1937/أوستن شامبرلين سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1925/.

1956/إيرين جوليو كوري عالمة كيمياء فرنسية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935/.

1983/هالدان هارتلاين عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967/.