المسلمون في بريطانيا يتعرضون لهجوم عنصري

لندن- سانا

هاجم أشخاص عنصريون اليوم حشدا من المسلمين بالعصي والمطارق أمام أحد المساجد شرق العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة البريطانية قولها: إن “الهجوم أعقب اعتداء نيوزيلاندا بساعات وإن المهاجمين هتفوا بعبارات معادية للمسلمين ووصفوا المصلين بالإرهابيين”.

وأضافت الشرطة: أن “اشتباكا وقع بين المصلين والمهاجمين الذين لاذوا بالفرار بسيارتهم قبل وصول الشرطة” مشيرة إلى أن جميع المهاجمين في العشرينيات من عمرهم.

وعززت الشرطة البريطانية إجراءاتها الأمنية أمس في محيط جميع دور العبادة في أنحاء البلاد لحماية المصلين والمقدسات من هجمات العنصريين المتطرفين.

ونددت أغلب دول العالم بالاعتداء الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات في نيوريلاندا أمس بما فيها سورية التي أكدت أن هذه الجريمة الإرهابية العنصرية تبرز الحاجة الماسة إلى تضافر كل الجهود للقضاء على الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة ونزعات الكراهية التى تستهدف الدين الإسلامي الحنيف.