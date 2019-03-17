أتليتيكو مدريد يتلقى ضربة جديدة بخسارته أمام بيلباو

بيلباو-إسبانيا – سانا

قدم أتلتيك بيلباو هدية كبيرة لبرشلونة بعد أن أسقط ملاحقه على الصدارة أتلتيكو مدريد 2- صفر اليوم على ملعب “سان ماميس” ضمن الجولة الـ28 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين افتتح الفريق الباسكي سجل التهديف بدءا من الدقيقة 73 بقدم إينياكي ويليامز بعد أن حول عرضية أرضية من داخل المنطقة من إينيجو كوردوبا داخل الشباك الخالية.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 5 دقائق أمن أصحاب الأرض الانتصار بهدف ثان بتوقيع المهاجم كينان كودرو بعد تسديدة اصطدمت بقدم أحد مدافعي الأتلتي وسقطت من فوق الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الشباك.

وواصل اتلتيكو مدريد بهذه النتيجة مسلسل الصدمات بعد توديع دوري الأبطال منذ أيام بالخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة واليوم بخسارة تعقد من حظوظه في منافسة برشلونة على لقب الدوري وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن برشلونة فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع مؤقتا.