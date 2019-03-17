سيناتور أسترالي يُهاجَم بالبيض بعد تصريح عنصري ضد المسلمين-فيديو

كانبرا – سانا

تعرض سيناتور أسترالي لهجوم بالبيض في أعقاب تصريح عنصري زعم فيه أن المسلمين هم سبب الاعتداء الإرهابي على مسجدي نيوزيلاندا أمس الجمعة الذي خلف أكثر من 50 قتيلا.

وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر قيام شاب بضرب السيناتور فريزر أنينغ بالبيض على رأسه خلال إدلائه بتصريحات عنصرية للصحفيين وقام أنينغ بضرب الشاب الذي استهدفه واستمر بتصويره قبل أن يتدخل أشخاص آخرون لثنيه عن ذلك.

وكان أنينغ قد اعتبر أمس أن اعتداء نيوزيلاندا جاء نتيجة لزيادة وجود المسلمين فيها وقتل 50 شخصا وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء هجوم إرهابي نفذه استرالي يميني متطرف بأسلحة رشاشة استهدف المصلين في مسجدين بمدينة كرايس تشيرتش في نيوزيلاندا أمس الجمعة.

ونددت أغلب دول العالم بهذا الاعتداء بما فيها سورية التي أكدت أن هذه الجريمة الإرهابية العنصرية تبرز الحاجة الماسة إلى تضافر كل الجهود للقضاء على الإرهاب ومكافحة الأفكار المتطرفة ونزعات الكراهية التي تستهدف الدين الإسلامي الحنيف.