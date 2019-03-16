مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران

صنعاء- سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر استهداف فريق هندسي لهم وتفجير آلية عسكرية بنجران.

وقال مصدر عسكري يمني للمسيرة نت: “إن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفت فريقا هندسيا للمرتزقة في الحماد ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأضاف المصدر: أن وحدة الهندسة تمكنت من تفجير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء البقع قبالة نجران ما أسفر عن مقتل وإصابة من على متنها.

إلى ذلك أفشل الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً واسعا لمرتزقة العدوان في جيزان في حين تمكنت وحدة القناصة من قنص جندي سعودي في موقع الفريضة وإعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع المعشار شرق جبل جحفان.

كما أحبط الجيش هجوماً للمرتزقة في جبل قيس ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في غضون ذلك قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر إفشال هجومين لهم على مواقع الجيش بعسير.