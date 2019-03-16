700 شاب وشابة في السويداء يشاركون بمسابقتي (لسان الضاد) و(اعرف وطنك)

السويداء-سانا

أقام فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم الاختبارات الكتابية للمسابقتين الوطنيتين /لسان الضاد/ و/اعرف وطنك سورية تاريخا وحضارة/ وذلك بمشاركة نحو 700 شاب وشابة من مختلف مناطق المحافظة وركزت مسابقة لسان الضاد التي تستهدف طلاب الصف الأول الثانوي على مهارات اللغة العربية بينما تناولت مسابقة اعرف وطنك المخصصة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الثانية موضوعات تتعلق بتاريخ سورية وحضارتها وموقعها الجغرافي.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار عضو قيادة فرع شبيبة السويداء رئيس مكتب الإعلام حازم صيموعة إلى أن مسابقة لسان الضاد تهدف إلى ربط الشباب بلغتهم العربية وتحفيزهم على التفاعل معها وتعزيز روح التنافس وإبراز مواهبهم الأدبية مبينا أهمية مسابقة اعرف وطنك لتعزيز الجوانب المعرفية والثقافية لديهم.

ولفتت رئيسة لجنة مسابقة لسان الضاد كارول عبدو إلى أن أسئلة المسابقة تنوعت لتشمل مختلف مجالات اللغة العربية من النصوص والآداب والبلاغة والعروض والنحو والصرف والتعبير الإبداعي والوظيفي إضافة إلى مهارة الشرح والموازنة التي تتطلب حكما نقديا.

وذكرت الطالبتان هيلانة نصر الدين وشهد الحمدان أن مشاركتهما في مسابقة لسان الضاد تسهم في زيادة معارفهما والوصول إلى مرحلة التميز في مجال اللغة العربية.

وأوضح الطالب وسام المسبر أن حبه اللغة العربية ورغبته في تقوية مهاراته فيها دفعاه إلى المشاركة بالمسابقة.

عمر الطويل