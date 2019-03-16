(أمل ولون) معرض فني للتشكيلي مروان جمول بالسويداء

السويداء-سانا

مواضيع متنوعة حملت قيما إنسانية وجمالية استلهمها الفنان التشكيلي مروان جمول من الواقع وعبر عنها بتناغم لوني يضج بالحياة في معرضه الفردي السادس (أمل ولون).

المعرض الذي افتتح اليوم في صالة الغصن العتيق بمدينة السويداء تضمن ما يقارب /60/ لوحة فنية بتقنيات مختلفة.. الإكرليك والزيتي والباستيل الزيتي المعالج وقلم الحبر الناشف .

وأوضح جمول لمراسلة سانا أنه استقى مواضيع لوحاته من الواقع ومن تراثنا بصيغة جديدة محاولا نشر حالة من الجمال والفرح في اللوحة رغم قتامة الواقع الذي نعيشه على أمل أن نعيد جمالية الحياة وتلوينها بالوان الفرح.

رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بالسويداء الفنان التشكيلي حمد عزام أشار إلى أن موضوعات اللوحات تنوعت بين الطابع الإنساني ولامست الهم العام ومجموعة من الأعمال غلب عليها الأسلوب والألوان الإعلانية التي اشتغلها جمول بتقنيات مختلفة .

ولفت الفنان التشكيلي جمال العباس أن التشكيلي جمول يختزل الواقع ليحوله إلى مساحات لونية اقرب إلى التجريد والبعض منها مبسطة يحمل الواقعي والتعبيري.

يذكر أن الفنان التشكيلي مروان جمول من مواليد السويداء 1956 وهو خريج كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1983 اختصاص تصميم زخرفي .

خزامى القنطار