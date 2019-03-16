قبيسي: واشنطن والغرب لا يريدون حل ملف المهجرين السوريين

بيروت-سانا

أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية اللبنانية النائب هاني قبيسي أن هناك العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لا تريد للملف الإنساني المتمثل بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم أن يحل وإنما تسعى لإبقائه ورقة للمساومة والضغط على الدولة السورية.

وقال قبيسي في كلمة له اليوم إنه “لا يمكن معالجة ملف المهجرين السوريين إلا بالتنسيق مع الشقيقة سورية” داعياً الحكومة اللبنانية إلى مواجهة كل أشكال الضغط السياسي التي تحاول بعض دول الغرب استخدامه أسلوباً لتركيع لبنان واستهداف صموده ومقاومته للمشروع الصهيوني.

واعتبر قبيسي أن “الصهيونية تمثل رأس الإرهاب وهي الداعمة لكل أنواعه عبر العالم” لافتاً إلى أنه يجب على اللبنانيين ألا يسقطوا من حساباتهم بأن عدوهم الأساس هو الكيان الإسرائيلي الذي كان ولا يزال يضع لبنان وثرواته وأمنه واستقراره ضمن دائرة عدوانيته واستهدافاته.

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