كليتشدار أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية إراقة الدماء في سورية

أنقرة-سانا

حمل زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية إراقة الدماء في سورية بسبب دعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية.

وأشار كليتشدار أوغلو في مقابلة مع قناة /تيلي 1/ التركية إلى أن الحوار المباشر مع الحكومة السورية والتنسيق والتعاون بين دول المنطقة يمثلان خطوة مهمة وأساسية من أجل الحل النهائي للأزمة في سورية ومعالجة كل المشاكل والأزمات التي تعيشها منطقتنا كما سيساعدها على سد الطريق أمام كل التدخلات الأجنبية.

واعتبر كليتشدار أوغلو أن الانتخابات البلدية التي ستشهدها تركيا نهاية الشهر الحالي لن تكون “ديمقراطية وعادلة بسبب سيطرة أردوغان على 95 بالمئة من الإعلام الخاص والحكومي وبالتالي فإنه سيسخر كل إمكانيات الدولة لخدمة حملته الانتخابية التي يقوم بها شخصيا لمصلحة حزب العدالة والتنمية وهو ما يتناقض مع الدستور الذي يفرض على الرئيس أن يبقى على الحياد”.