موسكو: سنرد على العقوبات غير الشرعية للاتحاد الأوروبي ضد مواطنينا

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن عزمها الرد على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس على خلفية حادثة مضيق كيرتش.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة تاس اليوم: “إن إدراج أسماء مواطنين روس ضمن قوائم عقوبات الاتحاد الاوروبية غير المشروعة هو مجرد خطوة منافقة” لافتة إلى أن الاجراء الأوروبي يتعلق بشكل رئيسي بموظفي الخدمة الحدودية لجهاز الأمن الفيدرالي الذين كانوا يؤدون واجبهم بحماية حدود الدولة الروسية.. وخطأهم الوحيد هو قيامهم بحزم بكبح الاستفزازات الوقحة التي نظمتها سلطات كييف في منطقة مضيق كيرتش في الـ 25 من تشرين الثاني.

وكان الاتحاد الأوروبي وسع أمس عقوباته على ثماني شخصيات روسية جديدة وذلك بذريعة حادثة المضيق التي وقعت إثر انتهاك ثلاث سفن أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية في مضيق كيرتش في تشرين الثاني الماضي واحتجاز بحارتها من قبل البحرية الروسية.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن الجانب الروسي لن يترك هذا التصرف المعادي من جانب الاتحاد الأوروبي دون رد مشيرة إلى أن قرار الاتحاد يظهر حالة عدم احترام حق الاتحاد الروسي في حماية حدود دولته.. وهو تصرف غير مسؤول يشجع كييف على مواصلة سياسة الاستفزاز التي تهدد أمن روسيا ودول أخرى في منطقة البحر الأسود بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه.

وجددت الخارجية الروسية التأكيد أن السفن الأوكرانية انتهكت الحدود البحرية الروسية في مكان هو بالأساس ضمن أراضي روسيا حتى قبل إعادة انضمام شبه جزيرة القرم للاتحاد الروسي في آذار عام 2014 مشيرة إلى أن احتجاز هذه السفن وطواقمها تم بموجب القوانين والأعراف الدولية وتشريعات الاتحاد الروسي والبحارة الأوكرانيون أقروا أيضاً بتصرفهم الاستفزازي.

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