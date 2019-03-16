9 شهداء في الضفة وغزة برصاص الاحتلال خلال أسبوعين

القدس المحتلة-سانا

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا” أن تسعة فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية فقد أشار التقرير الذي يغطي الفترة بين الـ26 من شباط و الـ12 من آذار الجاري إلى أن إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 556 آخرين بجروح وحالات اختناق بينهم 79 أصيبوا بالرصاص الحي.

ولفت التقرير إلى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في جمعة الـ 22 من شباط الماضي واستشهاد فتى 15 عاماً في يوم السادس من آذار ضمن مسيرة العودة الكبرى بالإضافة إلى إصابة 66 فلسطينياً بجروح.

كما أشار التقرير إلى أن بحرية قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها باتجاه الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة ما أدى إلى إصابة أربعة صيادين بجروح.

وفي الضفة الغربية ذكر التقرير الأممي أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال ارتفع إلى عشرة شهداء منذ مطلع العام الحالي مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين قتلت خمسة فلسطينيين اثنان منهم في الخليل وسلفيت واثنان في قرية كفر نعمة برام الله بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس ولا يزال جثمانهما محتجزين لدى الاحتلال وفلسطينياً آخر في منطقة أريحا.

وأوضح التقرير أن إجمالي المصابين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة خلال الأسبوعين الماضيين بلغ 26.

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