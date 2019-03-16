سورية تشارك في مؤتمر اتحاد المحامين العرب

تونس-سانا

بدأت في تونس أعمال المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب تحت شعار (المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة) وذلك بمشاركة نحو 1500 محام من مختلف الدول العربية بينها سورية.

ويتطرق المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام لأهم القضايا الراهنة في مختلف الدول العربية.

وأكد الأمين العام للاتحاد ناصر الكريوين في كلمة له في افتتاح المؤتمر أمس إن اتحاد المحامين العرب والنقابات المشاركة فيه تسعى دائماً للدفاع عن القضايا العربية مبيناً أن من مسؤوليات المحامين العرب توحيد الجهود بهذا الإطار والعمل على نبذ الخلافات.

من جانبه شدد نزار سكيف نقيب المحامين السوريين في تصريح له على التمسك بالعروبة والبقاء الأكثر إيماناً بها.

بدوره قال المحامي السوري أيمن بلال رئيس لجنة الشباب في الاتحاد في تصريح مماثل: إن الشباب هم عماد المستقبل ومن يملك الشباب يملك المستقبل داعياً إلى الاهتمام بهم لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب العربية.

يشار إلى أن اتحاد المحامين العرب تأسس عام 1944 وينعقد مؤتمره العام مرة كل ثلاث سنوات من أجل رسم سياسات الاتحاد وتوجيه نشاطاته.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب:

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم 0940777186 بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency