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اختتام بطولة الحسكة للشطرنج لفئة الرجال

2019-03-16

الحسكة-سانا

اختتمت بطولة الحسكة للشطرنج لفئة الرجال التي أقامتها اللجنة الفنية الفرعية للعبة بالتعاون مع جمعية المودة الخيرية اليوم بعد ثلاثة أيام من المنافسة وبمشاركة 24 لاعباً مثلوا مختلف أندية المحافظة.

وأسفرت النتائج عن فوز مازن دغيم من نادي الجبسة بالمركز الأول تلاه ريس عبدالرزاق من نادي رأس العين وجاء ثالثا خضر الحسين وكاوا يونس رابعاً وكلاهما من نادي عامودا.

وأوضح مدرب اللعبة ميثاق الحسن في تصريح لمراسل سانا أن البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين وخصوصاً في الأدوار النهائية حيث أظهروا فنيات عالية ومهارات كبيرة وهو مؤشر جيد في إطار التحضيرات للاستحقاقات المركزية القادمة.

 

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