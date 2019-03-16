مباراة ودية بين فريقي الطلبة والجيش في الحسكة

الحسكة-سانا

أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الحسكة مباراة ودية بكرة القدم اليوم جمعت فريق الطلبة وفريق الجيش احتفاء بأعياد آذار المجيدة وذلك على أرض ملعب تشرين بالمدينة.

المباراة التي انتهت بفوز الطلبة باربعة اهداف لهدف أعقبها تكريم فريق الجيش لدعمهم ومشاركتهم للفعاليات الرياضية وتكريم تسعة حكام من أبناء المحافظة.

رئيس فرع اتحاد الطلبة حمزة المنوخ قال في تصريح لمراسل سانا: إن هذا اللقاء أقيم بهدف تعزيز أواصر المحبة بين أبنائنا الطلبة وأبطال الجيش العربي السوري العين الساهرة على أمن الوطن كما أنه كان فرصة لتكريم أبطال جيشنا المشاركين في المباراة إضافة إلى عدد من الحكام ممن لهم بصمة تحكيمية وجهود كبيرة داعمة للرياضة في المحافظة.

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