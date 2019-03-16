موسكو: تدابير لضمان التوازن في مجال معاهدة الصواريخ

موسكو-سانا

جددت وزارة الخارجية الروسية اليوم استعداد موسكو لاتخاذ تدابير الرد اللازمة لضمان التوازن في مجال معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله: إن “موسكو مستعدة لاتخاذ تدابير الرد اللازمة لضمان التوازن في هذه المعاهدة لكنها في الوقت نفسه لا تخطط لنشر صواريخ بما في ذلك في الجزء الأوروبي من البلاد حتى تظهر الوسائل الأمريكية المقابلة في أوروبا”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الشهر الماضي أن روسيا ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 أشهر ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها مؤخرا بينما أعلن الكرملين تعليق موسكو للعمل بالمعاهدة وإيعازه ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة بينها صواريخ أسرع من الصوت.