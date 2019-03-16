الرباع السوري أحمد العلي يحرز ثلاث برونزيات ببطولة العالم للشباب

لاس فيغاس-الولايات المتحدة-سانا

أحرز اللاعب السوري احمد العلي ثلاث ميداليات برونزية اليوم في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب المقامة في لاس فيغاس الأمريكية.

وحقق العلي البرونزيات الثلاث في منافسات وزن فوق 102 كغ بالخطف 136 كغ وفي النتر 173 كغ وعلى مستوى المجموع العام.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي قال مدرب المنتخب الوطني لرفع الأثقال قيس أسعد إن المنافسة كانت قوية جدا حيث قدم لاعبنا أداء لافتا ومتميزا وتمكن من رفع علم سورية عاليا في هذه البطولة التي تعد المشاركة الأبرز في تاريخ الأثقال السورية لهذه الفئة.

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