مادورو: هجوم الولايات المتحدة على التيار الكهربائي عمل إرهابي

كراكاس-سانا

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هجوم الولايات المتحدة على التيار الكهربائي في فنزويلا بـ”العمل الإرهابي”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مادرور قوله اليوم إن “الهجوم السيبراني على النظام الكهربائي الفنزويلي بمثابة عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية ضد شعب فنزويلا الذي هزم هجوم حكومة دونالد ترامب الإرهابي.. والآن نحن نستعد للمضي قدما”.

ولفت مادورو إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كان وراء الهجوم وتم تنفيذه من مدينتي هيوستن وشيكاغو مبينا أنه كان أكبر هجوم عبر الإنترنت عرف على كوكب الأرض.

وأدت عملية تخريب متعمدة من جانب الولايات المتحدة في السابع من الشهر الجاري إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية من أصل 23 في فنزويلا بينها العاصمة كاراكاس ما أدى إلى تعليق كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في البلاد فيما استؤنف العمل بمختلف القطاعات في فنزويلا أمس الأول بعد عودة التيار الكهربائي.

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