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مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في مأرب

2019-03-16

صنعاء-سانا

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم جراء استهداف القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لهم بصاروخ محلي الصنع في مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء الليلة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخ زلزال1 محلي الصنع على تجمعات للمرتزقة في معسكر مستحدث بجبهة الجدعان في مديرية صرواح ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم وشوهدت سيارة الإسعاف تهرع إلى المعسكر.

يذكر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت أمس الأول صاروخا من الطراز نفسه على الموقع ذاته وحققت إصابات مؤكدة في صفوف المرتزقة.

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