جهانغيري يدعو لإيجاد رؤية عالمية لتجفيف مصادر الكراهية والعنف

طهران-سانا

دعا النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري إلى إيجاد رؤية وإرادة وإجراء عالمي لتجفيف مصادر إنتاج الكراهية والعنف والتطرف والعنصرية بأي شكل وأسلوب.

وجاء في بيان أصدره جهانغيري اليوم في أعقاب الحادث الإرهابي في نيوزيلندا أن “الهجمات الإرهابية المروعة في نيوزيلندا تحذير للعالم بشأن المخاطر والتداعيات المأساوية للإرهاب العنصري”.

وأوضح جهانغيري أن هذه الحادثة أظهرت أن التطرف والعنف المنظم لا يعرفان الحدود وليس هناك بلد أو مجتمع في مأمن من الارهاب مشددا على أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب إرادة وإجماعا عالميا.

وكان 49 شخصا قتلوا وأصيب العشرات بجروح خطيرة جراء هجوم إرهابي نفذه استرالي يميني متطرف بأسلحة رشاشة استهدف المصلين في مسجدين بمدينة كرايس تشيرتش في نيوزيلندا أمس.

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