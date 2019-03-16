منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد والجو ماطر على فترات

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية الغربية وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة خاصة في المنطقة الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما بالنسبة ليوم غد الأحد فتميل درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق بعض المناطق الساحلية والجزيرة.

درجات الحراة المتوقعة لأيام ….

السبت الاحد الاثنين دمشق 14/5 16/5 18/7 القنيطرة 10/3 12/3 14/5 درعا 13/4 15/4 17/6 السويداء 11/3 13/3 15/5 حمص 15/6 16/6 17/8 حماة 16/7 17/7 18/9 الحسكة 16/4 18/4 19/6 اللاذقية 14/11 16/11 17/12 طرطوس 15/12 17/12 18/13 حلب 13/4 15/4 16/6 ادلب 12/4 14/4 15/6 دير الزور 18/6 20/6 21/8 الرقة 17/4 19/4 20/6

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