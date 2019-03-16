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منصور يدعو المجتمع الدولي للتحرك إثر تصاعد اعتداءات الاحتلال

2019-03-15

القدس المحتلة-سانا

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل تجاه تصاعد وتيرة الاعتداءات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وأشار منصور في رسائل وجهها لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال باحترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية محذرا من مغبة تدهور الأوضاع عقب شن الاحتلال نحو 100 غارة جوية على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكان 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح فجر اليوم جراء استهداف طيران الاحتلال الحربى بعشرات الصواريخ مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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