معدل البطالة في تركيا يرتفع إلى 5ر13 بالمئة

أنقرة -سانا

أظهرت بيانات رسمية اليوم ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ شباط عام “2010” ليصل إلى “5ر13” بالمئة في كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن معهد الإحصاء التركي قوله: إن “معدل البطالة في كانون الأول من العام الماضي ارتفع “1ر3″ نقاط مئوية على أساس سنوي”.

كما أشار المعهد إلى أن معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين “15” و”24″ سنة وصل إلى “9ر24” بالمئة بزيادة سنوية قدرها “8ر1” نقطة مئوية.

ويشهد الاقتصاد التركي أزمة خانقة حيث تراجعت قيمة الليرة التركية بعد فقدانها نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار بسبب سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان وتدخلاته في البنك المركزي التركي التي أدت إلى تراجع الثقة بهذا الاقتصاد وهروب المستثمرين وتراجع عائدات السياحة.