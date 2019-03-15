الدوما: يجب تحضير تدابير رد روسية على عقوبات الخزانة الأمريكية

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية دميتري نوفيكوف اليوم ضرورة تحضير بلاده تدابير رد على قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق اليوم.

وقال نوفيكوف لوكالة /سبوتنيك/: “في هذه الأيام بالذات يرى السياسيون الغربيون أنه من الضروري التذكير بأنهم لا يعترفون بحقيقة انضمام القرم إلى روسيا وهم مستعدون لاستخدام ذلك في الضغط سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من أشكال الضغط على بلادنا” مضيفا: “بالطبع ينبغي أن نفكر بتدابير الرد وعلينا تحضيرها وتنفيذها وتحقيقها”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم إدراج الولايات المتحدة ثماني شركات روسية في قائمة العقوبات بما في ذلك شركات في شبه جزيرة القرم.