كوبا: الولايات المتحدة تبحث عن ذرائع لتعزيز الحصار على هافانا

هافانا-سانا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن حكومة الولايات المتحدة تبحث عن أي ذريعة لتعزيز الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على هافانا منذ أكثر من نصف قرن.

وقال رودريغيز في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: إن الولايات المتحدة “تكذب عندما تتحدث عن وجود أعمال متعمدة ضد دبلوماسييها في هافانا” مشددا على عدم وجود أدنى دليل أو تفسير علمي لذلك وواشنطن تتلاعب بالوضع لأغراض سياسية لزيادة المواجهة وتكثيف الحصار.

وكان المدير العام لقسم الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية كارلوس فيرنانديز دي كوسيو أكد أمس أن كوبا تضمن أمن جميع الناس بمن فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في هافانا موضحا أنه بعد إجراء تحقيق شامل لم يتم العثور على أي دليل على وقوع هجمات صوتية أو غيرها من الهجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين.